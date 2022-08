'Adnan Januzaj biedt zich aan bij West Ham, maar die moeten het nog bekijken'

Adnan Januzaj is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij zich aangeboden bij West Ham United.

De voorbije 5 seizoenen speelde Adnan Januzaj voor Real Sociedad. Zijn contract liep afgelopen seizoen af en hij besliste om niet bij te tekenen. Sindsdien is Januzaj op zoek naar een nieuwe club en onderhoudt hij individueel zijn conditie in Marbella.

Er waren verschillende clubs die interesse hadden in Januzaj. Hij kon onder meer naar La Galaxy in de MLS en ook Everton had interesse in hem.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Januzaj zich nu aangeboden hebben bij West Ham United. Daar vindt hij David Moyes terug, die hem destijds bij Manchester United had gelanceerd. West Ham is nu aan het bekijken of Januzaj binnen hun plannen past.