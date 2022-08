Club Brugge ging - tevergeefs - aankloppen bij Genk voor... Onuachu

Club Brugge zag ook zijn alternatief voor Hojlund in de vuilbak belanden. Ze gingen immers bij Genk aankloppen voor... Paul Onuachu.

Blauw-zwart wil er een grote sterke spits bij. Dat is al gebleken uit de profielen die de revue gepasseerd zijn. Niemand groter en sterker in België dan Paul Onuachu, maar Genk is niet van plan zijn spits aan een rechtstreekse concurrent te verkopen. Zeker niet nu ze met Cyriel Dessers al een aanvaller verkocht hebben.

Volgens HLN wou Club wel een bedrag met dubbele cijfers voorleggen aan Genk. Maar bij de club ontkennen ze dat en zeggen ze dat de Nigeriaan door verschillende makelaars is aangeboden.