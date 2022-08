Kleine week na droomdebuut ligt ook Robberechts in overvolle KVM-lappenmand: "Zegt iets over zijn karakter"

Het droomdebuut van Milan Robberechts zit nog vers in het geheugen. Hij ligt echter in de lappenmand en mist de verplaatsing naar Sint-Truiden. De youngster is zeker niet de enige.

Het is weer een waslijst aan afwezigen waar Danny Buijs mee te kampen heeft. Coucke en Lavalée, die in de wedstrijd tegen Westerlo waren uitgevallen, zijn er dit weekend niet bij. Net als Milan Robberechts, die de match wél uitspeelde. Door een tackle verdraaide de matchwinnaar zijn knie en daar heeft hij nog te veel last van. Ook Bolingoli en Storm ontbreken nog. Ngoy is wel aangesloten, maar speelt wellicht geen 90 minuten.

Het meest spijtige is misschien dat Robberechts geen kans krijgt om te bevestigen. "Elke blessure vind ik spijtig", aldus Buijs. "Het zegt ook iets over het karakter van Milan dat hij in die laatste minuten nog heeft doorgespeeld, terwijl hij wellicht toch veel last had. Adrenaline doet ook wel wat. Het is zeker jammer, want het was een fantastische invalbeurt van hem. Ook naast zijn goals heeft hij heel veel dingen goed gedaan."

Verschil met jeugdvoetbal

Anderzijds is er ook de andere kant van het verhaal. "Als je door een bloktackle zo'n blessure oploopt, toont dat ook aan dat je nog een hoop stappen moet zetten. Mannenvoetbal is veel krachtiger dan jeugdvoetbal. Fysiek wordt er veel meer van je gevraagd. Een duel spelen tegen iemand van 17 jaar of tegen een man van 26 jaar, is iets heel anders."

Het zal weer een hele puzzel zijn voor Buijs om, rekening houdend met de fitheid van de spelers, het juiste elftal samen te stellen. "We zitten aan de zesde competitiematch en het is de zesde keer dat we andere keuzes moeten maken", is dat de KV Mechelen-trainer niet ontgaan.

Geen evidente omstandigheden

Hoe gaat de Nederlander om met de verre van evidente omstandigheden waar hij dit seizoen al mee te maken kreeg? "Ik kijk vooral naar wat we met de staff anders kunnen doen en kunnen verbeteren in de toekomst. Met de spelers voer ik gesprekken om te zien of met hen alles goed gaat. De wedstrijdplanning, daar heb ik dan weer geen invloed op."