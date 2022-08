Lommel klimt naar leidersplaats in Challenger Pro League en SL16 pakt eerste zege van het seizoen

Op vrijdagavond stonden er twee wedstrijden in de Challenger Pro League op het programma. Lommel SK trok naar Genk voor een Limburgse derby en Dender ontving de Standard-beloften onder de noemer SL16.

Jong Genk - Lommel

Jong Genk was veelbelovend aan het seizoen begonnen met een klinkende 4-1 overwinning tegen Lierse maar erna volgde een nipte nederlaag p het veld van Deinze. Tegen Lommel SK kon Jong Genk in het eigen stadion opnieuw voor een zege strijden.

Maar de bezoekers uit Lommel toonden zich toch beter op de grasmat. Genk had al enkele waarschuwingen gekregen maar net voor de rust lukte het de bezoekers om op voorsprong te komen via Cauë.

Na de rust toonde Lommel zich de gevaarlijkste ploeg en wist Agustin Anello nog tweemaal te scoren, waaronder één mooie vrije trap. Hoewel Racing Genk vaker in balbezit was kon het dat niet omkeren in grote kansen. Door de overwinning pakt Lommel 6/9 en staan ze (even) aan de leiding.

Dender - SL16

In Dender wilden ze een crisis afwenden door een resultaat neer te zetten tegen SL16. Dat lukte echter niet want de jonge Rouches gingen met 0-1 winnen dankzij een zeer fraai doelpunt van Léandre Kuavita.

Dender had kansen genoeg om een 0/9 af te wenden maar kwam niet tot scoren in het eigen stadion. Zo blijven de enige club met 0 punten in de Challenger Pro League.