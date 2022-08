TAS bevestigt dat Cardiff transfersom moet betalen voor overleden Emiliano Sala

3,5 jaar na de transfer en het overlijden van de Argentijnse spits Emiliano Sala is er nu ook een verdict over hoe de transfer tussen de clubs Nantes en Cardiff City geregeld moet worden.

Begin 2019 kocht Cardiff City de Argentijnse spits van 28 jaar over van FC Nantes voor 17 miljoen euro. Twee dagen na de transfer kwam Sala echter om in een vliegtuigongeluk bij het Engelse kanaal.

Cardiff en Nantes probeerden onderling een overeenkomst te vinden om het financiële aspect verder af te ronden maar kwamen niet tot een akkoord waardor de FIFA werd ingeschakeld. Die oordeelde dat Cardiff een bedrag van 6 miljoen euro verschuldigd was maar de Welshe club ging in beroep bij het TAS.

Die oordeelde uiteindelijk ook dat Cardiff een transfersom van 6 miljoen euro verschuldigd was. Cardif wou ook laten vaststellen door de FIFA dat de Franse club medeverantwoordelijk was voor de dood van Sala maar het TAS oordeelde dat het niet aan de FIFA was om daar een uitspraak over te doen. Een rechtbank in Cardiff veroordeelde daarvoor al een tussenpersoon die de vlucht organiseerde tot een celstraf van anderhalf jaar.