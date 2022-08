Voor Genk-kapitein is de keuze makkelijk: "Een transfer zou ik enkel overwegen als het een ploeg is die ergens voor speelt"

Bryan Heynen is hondstrouw. De middenvelder doorliep alle jeugdreeksen bij Genk en groeide er uit tot kapitein. Een transfer hoeft voor hem niet. Of toch niet naar een meeloper in een andere competitie.

HLN legde hem een dilemma voor: nog 20 jaar Genk of een transfer naar Cremonese (waar Cyriel Dessers tekende): ''Nog 20 jaar Genk", zei hij zonder verpinken. "Een topcompetitie zou ik overwegen als het om een ploeg gaat die ergens om speelt en niet om één op de twee à drie matchen te verliezen. Ik begrijp dat Cyriel Dessers voor Cremonese koos hoor, maar iedereen kijkt daar anders naar."

"Toen hij toekwam in Genk had hij waarschijnlijk ook iets anders voor ogen dan hoe het verlopen is. Hij heeft nu de kans gekregen en is ook ouder dan mij. Ik heb alleszins nooit getwijfeld over een vertrek. Hoe het komt dat er rond mij nooit geruchten verschenen zijn? Concrete interesse is nog iets anders dan een voorstel. En weet je wat het is: als er spelers zijn die willen vertrekken, wordt er vaak interesse van een club gelekt in de media. Zo kun je belangstelling bij andere ploegen opwekken. Maar hoe vaak is het dan waar?"