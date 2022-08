Thibault Peyre: "Vorig seizoen was heel moeilijk voor mij"

De centrale verdediger van KV Mechelen keerde voor ons terug naar zijn afwezigheid vorig seizoen, evenals zijn terugkeer naar het hoogste niveau.

Thibault Peyre was vorig seizoen slachtoffer van een ernstige enkelblessure en stond wekenlang aan de kant. Die lange periode van onbeschikbaarheid moeilijk om dragen. "Ik dacht dat ik drie tot vier wedstrijden zou missen, maar het was veel langer dan verwacht. Het was mentaal heel moeilijk. Ik weet dat ik niet de gemakkelijkste ben om mee te leven voor de fysio als ik geblesseerd ben, maar dat komt omdat ik het haat om aan de zijlijn te staan. Mensen vergeten je vaak als je weg bent. Die periode tussen september en november was echt lastig."

© photonews

Thibault Peyre speelde bij zijn terugkeer uit blessure direct 90 minuten tegen KRC Genk. "Onze bank was niet enorm groot. Het was daarom moeilijk om terug te komen en eerst een kwartier te spelen, dan dertig in de volgende wedstrijd, en geleidelijk te hervatten. Ik speelde nog een paar wedstrijden voordat ik covid-19 opliep. Later in het seizoen kreeg ik een rode kaart en was ik voor drie wedstrijden geschorst. In totaal speelde ik vorig seizoen nog zo'n twintig wedstrijden, maar ik vond dat niet genoeg. Ik wil zo goed mogelijk spelen en de club laten zien dat ik altijd beschikbaar ben."

Als er een nieuwe coach komt, weet je nooit wat je kunt verwachten

Desondanks was Peyre niet bang om zijn basisplaats bij Malinwa te verliezen. "Ik was niet bang, maar er is toch stevige concurrentie. Ik begon dit seizoen op de bank tegen Antwerp. Als er een nieuwe trainer komt weet je nooit wat je kunt verwachten. Gelukkig kon ik tegen Antwerp in de tweede helft invallen en sindsdien heb ik alles gespeeld behalve de laatste twintig minuten tegen Westerlo".

De 29-jarige Fransman heeft nog een lopend contract tot 2024 Achter de Kazerne. Zijn toekomst? Daar denk hij nog niet aan. "Ik voel me hier als een vis in het water. Ik ben gepassioneerd door voetbal. Ik hou van drukke weken en voor mezelf doelen stellen op korte en lange termijn. Ik geef altijd alles voor mijn team, zelfs als dat betekent dat ik het van mijn kant moet opgeven. Ik zou hier graag langer willen blijven, omdat ik denk dat deze club echt bij mij past. Ik kan het bijzonder goed vinden met mijn teamgenoten, de clubstaf en het management".

"Als ik niet de mogelijkheid heb om te blijven, dan ik zal naar een andere uitdaging moeten uitkijken. Misschien in een exotischer land, maar daar denk ik momenteel niet aan. Als KV Mechelen me een nieuw contract aanbiedt, is er een heel goede kans dat ik het zal accepteren. Ik hou van deze club en ik ben van plan hier te blijven", zegt Thibault Peyre aan Voetbalkrant