Club NXT pakt eerste overwinning van het seizoen tegen RWDM

Club NXT moest het vandaag opnemen in eigen huis tegen het Brusselse RWDM. Bij de beloften van Brugge gingen ze op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen. RWDM had de kans om naar de eerste plek in de competitie te springen.

Club NXT speelde vandaag in eigen huis een boeiende pot voetbal tegen RWDM. Beide ploegen gingen vol voor de overwinning, maar het waren toch de beloften van Club Brugge die als eerste konden scoren. Na 28 minuten kon Cisse Sandra zijn team op voorsprong brengen. Ivann Botella wist tien minuutjes na de rust de bezoekers uit Brussen wel op gelijke hoogte te brengen en zo leek de partij te keren. Echter maakte Noah Mbamba amper twee minuutjes na de gelijkmaker al de 2-1 voor Club NXT. Mbamba, die al enkele kansen kreeg bij het eerste elftal van Club Brugge, toonde zich zeer sterk in de zestien en knalde zijn ploeg op voorsprong. Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen en zo pakte Club NXT hun eerste overwinning van het seizoen. Balende Brusselaars na affluiten, want zij beseffen maar al te goed dat ze met een overwinning aan de kop van het klassement hadden gestaan.