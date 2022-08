Dan toch niet! Patrick Berg verkiest terugkeer naar FK Bodø/Glimt boven Standard

Standard dacht een nieuwe middenvelder beet te hebben met de Noorse international Patrick Berg. Ondanks zijn aanwezigheid in het Guldensporenstadion gisteren gaat de transfer niet door.

Standard is op de laatste dagen van deze transfermercato nog druk op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Uiteindelijk kwamen ze uit bij de Noorse international Patrick Berg. Alles leek in kannen en kruiken toen Berg gisterennamiddag aanwezig was in het Guldensporenstadion samen met Pierre Locht en Ferghal Harkin om de wedstrijd tussen Kortrijk en Standard bij te wonen. Toch is de transfer nu volledig van de baan... .

Vorig seizoen kocht Lens Patrick Berg, maar echt overtuigen kon hij er nooit. De Noorse international wil graag meer speeltijd en zowel Standard als Feyenoord leken de grootste kanshebbers om hem op huurbasis binnen te halen. Uiteindelijk zal de 24-jarige middenvelder toch kiezen voor een terugkeer naar zijn oude club, FK Bodø/Glimt. Zo kiest Berg voor de veilige optie en zal hij z'n carrière proberen te herlanceren in een bekende omgeving. Ook zal hij er in de Europa League kunnen spelen tegen mooie tegenstanders PSV, Arsenal en Zürich.