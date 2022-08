Voormalige speler Standard, KV Mechelen en Seraing wil carrière herlanceren in Turkije

Sinds deze zomer zit Ibrahima Cissé zonder club aangezien Belgische eersteklasser Seraing zijn contract niet verlengde. De middenvelder wil nu zijn carrière herlanceren in Turkije.

Ibrahima Cissé (ex-Standard, KV Mechelen & Seraing) zal binnenkort aan de slag gaan bij de Turkse tweedeklasser Götzepe. Hij zou er een contract tekenen voor één seizoen, plus een optie op een bijkomend jaar. De verdedigende middenvelder wil er zijn carrière herlanceren en zal proberen om de Turkse club terug naar het hoogste niveau te krijgen één jaar na de degradatie. De 28-jarige Cissé zal een nieuw land en een nieuwe competitie ontdekken. Hij zal worden herenigd met oude bekende Dino Arslanagic bij de club uit Izmir.

De international uit Guinee kwam in oktober 2020 aan bij Seraing na een mislukt avontuur bij Fulham en meer dan een half jaar zonder club. Tijdens de periode dat Seraing nog in 1B speelde kwam Cissé amper in actie voor de club vanwege een meniscusblessure. De 28-jarige middenvelder was echter wel een sleutelfiguur tijdens het afgelopen seizoen (35 wedstrijden in alle competities), maar zijn contract liep alsnog af. Nu hoopt hij bij Götzepe nieuw leven te blazen in z'n cattière.