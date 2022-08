Eindelijk prijs? Makhtar Gueye lijkt op weg naar Spaanse club

Makhtar Gueye staat al een tijdje op vertrekken bij KV Oostende. Bij de Kustboys zit hij al twee weken niet meer in de selectie en nu lijkt het erop dat de spits een nieuwe club gevonden heeft.

Al twee weken maakt Makhtar Gueye geen deel meer uit van Yves Vanderhaeghe's selectie bij KV Oostende. De spits van de Kustboys is op zoek naar een nieuwe club en die lijkt hij nu ook gevonden te hebben. Volgens Het Nieuwsblad zal de 24-jarige Gueye deze transfermercato nog vertrekken naar de Spaanse tweedeklasser Real Zaragoza.

Gueye werd in de zomer van 2020 voor 1 miljoen euro aangetrokken door KV Oostende. Met een marktwaarde van 2,5 miljoen euro zullen ze hem bij Oostende dus ook niet zomaar willen laten gaan. Volgens de Spaanse pers zou Real Zaragoza de spits voor een seizoen huren, maar zeker is dat dus nog niet. In totaal speelde Makhtar Gueye 71 keer voor KV Oostende en daarin wist hij 25 keer te scoren.