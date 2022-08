Ziet Standard Noors international door hun vingers glippen?

Het leek erop dat Patrick Berg bij Standard zou gaan tekenen, maar deze lijkt nu voor een andere club te kiezen.

Volgens Het Nieuwsblad zal Patrick Berg toch niet naar Standard gaan. De 24-jarige Noors international van RC Lens verkiest een terugkeer naar Bodø/Glimt uit Noorwegen.

Gisteren was Berg nog aanwezig in het duel tussen KV Kortrijk en Standard aan de zijde van het bestuur van Standard. Standard wou de middenvelder graag huren met een optie tot aankoop, maar RC Lens zal eerder iets in een definitieve overgang of een huur met een verplichte aankoop.