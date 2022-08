Ajax ontvangt een recordbedrag voor Antony die naar Manchester United gaat

In totaal speelde Antony 82 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 24 keer scoorde en 22 assists gaf. Eén van de komende dagen zal hij officieel bij Manchester United worden voorgesteld. Ajax ontvangt een recordbedrag van 95 miljoen euro dat met bonussen kan oplopen tot 100 miljoen euro. Ze gaat wel dit bedrag gedeeltelijk moeten delen met zijn voormalige club.

São Paulo ontving twee jaar geleden 15,75 miljoen euro voor Antony en bedong een doorverkooppercentage van twintig procent op de winst bij een toekomstige transfer. Bovendien heeft de club recht op 2,7 procent opleidingsvergoeding.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC