Makelaar Gunter Thiebaut wil jonge sporters belang van studies doen inzien: "Je verder ontwikkelen, daar doe je niets verkeerd mee"

Komende maandag organiseert Gunter Thiebaut, makelaar bij Quadrans, een infosessie om jonge voetballers het belang van studies te laten inzien. En om ze oplossingen aan te reiken om profsport en studies te combineren.

Studie- en loopbaancoach, Geert Van Dun, zal de sessie in het Van Der Valk-hotel in Gent toelichten. Quadrans werkt met hem samen om hun jonge sporters de mogelijkheid aan te bieden om verder te studeren. Eén van de voorbeelden die Thiebaut in zijn stal heeft, is Milan Robberechts, de jonge aanvaller van KV Mechelen die vorige week nog twee keer scoorde in de stuntzege tegen Westerlo.

Een jonge speler die alles op voetbal wil zetten? De enige oplossing is slagen op school, want anders duurt het nog langer

"Hij is een goed voorbeeld. Milan is niet de jongen die graag studeert en hij wou alles op zijn voetbal zetten. We hebben hem toen gezegd dat er maar één remedie is om zo snel mogelijk dat te bereiken: slagen voor het middelbaar. Ze moeten beseffen dat als ze buizen, het nog een jaar langer duurt", aldus Thiebaut. "Maar wat me het meest plezier doet is dat hij na het behalen van zijn diploma met Geert is gaan praten en dat ze toch iets gevonden hebben dat hij graag doet en ook verder gaat studeren. Dat tovert een glimlach op mijn gezicht."

© Voetbalkrant.com

Want het gaat in deze niet om het imago van zijn makelaarskantoor of over het overhalen van spelers om voor hen te kiezen. "Nee, zeker niet. Ik hoop dat er zoveel mogelijk ouders komen luisteren, van eender welke makelaar. Ik vind dit gewoon heel belangrijk. Ik heb zelf ook studies gecombineerd met mijn voetbalcarrière. Dat is niet makkelijk. Ik trainde twee keer per dag en ging van 17u30 tot 21u30 naar de les. Dan kweek je wel karakter, maar ook structuur."

"Ik vind dat wij ook een maatschappelijke taak hebben. Van alle voetballers in België wordt er misschien 1 procent prof. Van die 1 procent is er na zijn carrière 0,01 procent binnen. Daarom komt ook Stephen Buyl spreken, wat ik heel moedig vind van hem. Hij heeft zijn middelbaar niet afgemaakt, maar heeft dat later toch nog ingehaald. Het is om aan te tonen hoe belangrijk het is dat je later iets in handen hebt waar je verder mee kan."

Bij een topclub worden ze goed begeleid tijdens hun humaniora, maar eens daarna worden ze losgelaten

Ook Thomas Foket en Hannes Van der Bruggen, die beiden hogere studies combineerden met profvoetbal, komen spreken. "Thomas heeft maandag zelfs eerst nog een examen voor zijn rechtenstudie vooraleer hij kan komen. Je moet ook geen Rechten gaan studeren hé. Maar iets doen, je verder blijven ontwikkelen... Daar doe je niets verkeerd mee. Wij willen tonen dat de mogelijheden er zijn."

"Bij een topclub worden ze goed begeleid tijdens hun humaniora, maar eens daarna worden ze losgelaten. Ze duwen ze in het water en zie maar dat je kan zwemmen. Kan je hen dat verwijten? Nee! Voor hen is het belangrijkste dat ze kunnen voetballen. Ik wil onze filosofie aantonen. Er is niets leuker dan iemand helpen en zien dat ze slagen. Je leert ook een structuur ontwikkelen en doorzettingsvermogen tonen. Daarom moet je ook iets zoeken wat je interesseert, want anders hou je het niet vol. Geert Van Dun helpt daarbij."

Spijtig dat de Flames spelen en dat er competitiewedstrijden op het programma staan, want anders waren er ook een paar speelsters komen praten. "Want zij hebben het misschien nog meer nodig dan de mannen. Het professionalisme is er minder en ze verdienen ook minder. Zij hebben die hulp zeker nodig", besluit Thiebaut.