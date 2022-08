Mpoku en Carcela trainen mee met Standard

De twee voormalige clubspelers hebben sinds maandag toestemming om met de U23's van de club te trainen.

Na recente verklaringen waarin hij verklaarde dat hij klaar was om terug te keren naar Standard, werd Paul-José Mpoku op maandag gespot bij Rouche. Volgens Le Soir hebben Mpoku en Mehdi Carcela maandag getraind met het U23 team van de Rouches. De twee spelers hebben toestemming gekregen van de club om hun conditie op peil te houden.

© photonews

Dit nieuws doet enkele vragen rijzen, vooral in verband met Mpoku, die sinds het einde van zijn avontuur bij Konyaspor vrij is van contracten. Maar het is moeilijk om iets te zeggen als de club dit soort dingen in het verleden al heeft gedaan met oud-spelers.