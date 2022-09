OFFICIEEL: AC Milan huurt verdediger van Barcelona

AC Milan haalt ook nog spelers binnen die geen Belg zijn. Het klopte aan bij Barcelona voor versterking van de verdediging.

Na de blessure van Alessandro Florenzi moest Milan op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger. Het kwam daarbij uit bij Sergiño Dest.

Dest kwam in 2020 over van Ajax naar Barcelona. Vorig seizoen speelde Dest 31 keer voor Barcelona maar dit seizoen was hij gezakt in de pikorde en speelde hij nog geen minuut.

AC Milan huurt Dest voor een seizoen en heeft ook een aankoopoptie van 20 miljoen.