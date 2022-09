STVV-speler gaf Genkies extra motivatie voor derby: "Zoiets zou ik zelf nooit doen"

Dit weekend staat de Limburgse derby tussen Genk en STVV op het programma. De Truiense spits, Gianni Bruno, stak vorig weekend het vuur al aan de lont door de overwinning tegen KV Mechelen te vieren in een opvallend shirt.

'FCK GNK', stond er te lezen. Genk-doelman Maarten Vandevoordt denkt er het zijne van. “Wedstrijden tegen STVV vind ik altijd leuk. Omdat ik zelf Truienaar ben, maar ook omdat een overwinning zo veel betekent voor de club en de supporters. Ook nu voelen we weer dat ze absoluut willen winnen. Daar gaan we alles aan doen", klinkt het in HBvL.

"Dat T-shirt? Ik heb er iets van opgevangen, maar in de kleedkamer is dat totaal geen thema. Het is niet aan mij om er een oordeel over te vellen, maar zelf zou ik zoiets nooit doen. Ik snap ook dat het niet goed valt bij onze fans. Voor ons is het alleen maar een extra motivatie om zaterdag te winnen."