🎥 KV Oostende haalt Schotse flankaanvaller weg bij Watford

KV Oostende heeft een nieuwe flankaanvaller gehaald: Dapo Mebude. De jonge Schotse spits verlaat Watford om in de Jupiler Pro League te komen voetballen.

Watford, club uit de Engelse tweede klasse, heeft zonet getweet dat Dapo Mebude de club zal verlaten en een transfer maakt naar KV Oostende. Het gaat om een definitieve transfer, maar wel verkreeg Watford een doorverkoopclausule op de jonge flankaanvaller. Mebude tekende een contract tot 2026.

Mebude is opgeleid bij de Rangers in zijn thuisland Schotland. Vorige zomer tekende hij een contract bij Watford, maar hij werd meteen uitgeleend aan AFC Wimbledon. Hij speelde er 32 keer over alle competities heen en wist er twee keer te scoren.