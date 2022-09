Alex Czerniatynski denkt dat Antwerpspits gelanceerd is: "Daar word je op beoordeeld"

Vincent Janssen leek zijn start bij Royal Antwerp te missen, maar maakte dat nu met drie goals in vier dagen helemaal goed.

Het is nu hopen voor The Great Old dat de Nederlander helemaal gelanceerd is. “Voor een trainer is het een uitstekende zaak dat hij over twee gevaarlijke spitsen kan beschikken. Maar voor die spitsen zelf speelt er ergens natuurlijk ook een onderlinge concurrentiestrijd”, zegt Alex Czerniatynski in Het Laatste Nieuws.

Want het leek even omgekeerde wereld op de Bosuil. “Eigenlijk komt het erop aan om je concullega onder druk te zetten. Daar slaagde Janssen in het begin niet in. Het was integendeel Frey die druk op hém zette door al vroeg vijf keer te scoren.”

Met alle gevolgen van dien. “Op die manier riskeer je dat de mensen gaan zeggen: ‘Waarom hebben we eigenlijk zo veel betaald voor Janssen, terwijl we Frey al hadden?’ Nu Frey even geblesseerd aan de kant staat, is Janssen aan zet. ‘Le malheur des uns fait le bonheur des autres’, zegt men in het Frans.”

“Ik geloof er wel in. Die jongen is beweeglijk en kan sjotten. Zijn recente goals zullen hem extra vertrouwen geven. Want draai of keer het hoe je wil: als aanvaller word je toch vooral beoordeeld op je doelpuntenproductie. Aan Janssen om die lijn door te trekken.”