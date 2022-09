Club Brugge kent ref, Lawrence Visser naar Champions League deze week

De Europese wedstrijden worden vanaf deze week weer afgewerkt en daar horen ook de nodige scheidsrechters bij.

Club Brugge krijgt voor het duel tegen Leverkusen van woensdag de Bosniër Irgan Peljto aangeduid. Hij floot eerder dit seizoen al voor AA Gent in eigen huis tegen Nicosia en de match van Union in eigen huis tegen Rangers.

Lawrence Visser fluit op hetzelfde moment dat Club Brugge in de Champions League speelt het duel tussen FC Barcelona en Viktoria Plzen. Het is zijn tweede wedstrijd in de Champions League.

Een jaar geleden floot hij Real Madrid tegen Sheriff Tiraspol, toen de thuisploeg met 1-2 verloor. Assistenten zijn Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche is de vierde official.