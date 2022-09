De cijfers zijn gekend: 'Anderlecht haalt Diawara voor een prikje naar Brussel, maar paars-wit moet enorm toegeven bij doorverkoop'

Amadou Diawara is de nieuwe middenvelder van RSC Anderlecht. Al moet het gezegd: het was gisteren meteen duidelijk dat hij nog minuten nodig heeft. Inmiddels weten we ook wat paars-wit heeft betaald om hem naar Brussel te halen.

Het Laatste Nieuws weet dat RSC Anderlecht drie miljoen euro heeft betaald om Amadou Diawara definitief naar Brussel te laten verhuizen. Zeker en vast het vermelden waard: bij een doorverkoop vloeit vijftig procent van de transfersom terug naar Rome. AS Roma betaalde in 2019 nog 21 miljoen euro om de middenvelder weg te plukken bij SSC Napoli. Diawara was een vaste waarde op het Romeinse middenveld… tot ene José Mourinho er de plak kwam zwaaien.