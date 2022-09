Niet vertrokken tijdens de zomermercato en dus gaat Club Brugge zijn contract openbreken

Brandon Mechele genoot interesse van onder meer Bologna deze zomer, maar tot een transfer kwam het niet. Nu die helemaal van de baan is, willen ze bij Club Brugge zijn contract openbreken.

En da's ook tijd, want hij zit in zijn laatste contractjaar. Vanaf november zou hij anders al een voorcontract elders mogen tekenen. Maar Club wil door met de 29-jarige centrale verdediger.

Veel problemen zal dat niet opleveren. In mei vertelde hij nog dit over zijn aflopend contract. "Er zijn geen gesprekken, nee. Ik heb nog niets gehoord van Club. Ik hoop in ieder geval dat volgend seizoen niet mijn laatste wordt. Als het van mij afhangt, verleng ik mijn contract gewoon. Ik heb met Club vijf titels gewonnen. Ik hoop er zes van te maken. Met een transfer ben ik helemaal niet bezig."