KV Mechelen probeerde nog om... Ruud Vormer te halen, maar die heeft andere opties

Ruud Vormer lijkt naar een oplossing te zoeken voor zijn situatie bij Club Brugge, maar die ligt waarschijnlijk niet in België. Volgens HLN deed KV Mechelen nog een poging om hem te recruteren, maar bedankte hij voor het voorstel.

Vormer heeft geen uitzicht meer op speelminuten bij Club Brugge en zoekt nog een nieuwe club. Maar die zal hoogstwaarschijnlijk niet in België liggen, want hij bedankte voor het voorstel van Malinwa. Nochtans had trainer Danny Buijs hem er graag bij gehad.

De Nederlandse middenvelder heeft nog opties in Turkije en Saoedi-Arabië weet HLN verder. Het zal dus afwachten worden of hij daar nog een akkoord kan vinden.