Club-youngsters geven het goede voorbeeld en winnen overtuigend van Leverkusen in Youth League

Enkele uren voor de openingswedstrijd van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, kwam Club NXT al in actie tegen de jongereploeg van Bayer Leverkusen in de Uefa Youth League. De youngsters gaven alvast het goede voorbeeld en wonnen met 4-1.

Club NXT begon het beste aan de partij op Schiervelde maar werd na een twintigal minuten opgeschrikt toen Sertdemir de bezoekers op voorsprong bracht. Dat duurde echter niet lang want drie minuten later zorgde centrale verdediger Spileers voor de gelijkmaker. Een tiental minuten voor rust bracht Romeo Vermant, zoon van, Club NXT op een verdiende voorsprong en nog voor rust verdubbelde Talbi de voorsprong waardoor Club NXT met een mooie 3-1 stand de kleedkamer in trok. ⏱️ HT | 3️⃣ - 1️⃣ #NXTB04



We gaan rusten met een verdiende 3-1 voorsprong na goals van Spileers, Vermant & Talbi! Keep going, boys! 👊 pic.twitter.com/yf2dU9kVhC September 7, 2022 De veer was gebroken bij de bezoekers en zeker wanneer Vanrafelghem er 4-1 van maakte in de 48e minuut. Leverkusen kon de Club-youngsters niets meer maken en accepteerde het verlies. Een gevleide start voor de Club-youngsters. 𝙊𝙤𝙤𝙤𝙝... what a great afternoon at The NEST! 😍✨ #UYL #WeAreNXT pic.twitter.com/epHWnrBjAl — ClubNXT (@ClubNxt) September 7, 2022