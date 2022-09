Hein Vanhaezebrouck op zijn hoede: "Kunstgras vormt nadeel" en "kunnen leven met een punt"

Geen Europa League-voetbal voor AA Gent na de uitschakeling tegen Omonia Nicosia maar de Buffalo's mogen donderdagavond wel aantreden in de Conference League.

Noorse topclub

Hun eerste opgave is een onderneming in Noorwegen op het veld van Molde. Een niet te onderschatten tegenstander volgens Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck: "We mogen ze niet onderschatten. Ze zijn met 10 punten voorsprong leider in de competitie en klopen Bodo/Glimt afgelopen weekend met zware cijfers (1-4). Vorig jaar was het op Valerengen een gelijkspel, nu spelen we tegen een Noorse topclub dus ik verwacht een lastige partij", is hij op zijn hoede.

Kunstgras

Naast het feit dat Molde een topclub is in eigen land, waarschuwt Vanhaezebrouck ook voor het veld in Noorwegen aangezien Molde net als veel Scandivische clubs op kunstgras speelt: "Als jer er zelf niet op speelt, vormt het een moeilijkheid. Het kunstgras hier is van een andere generatie maar wel van goede kwaliteit."

"Het is eigenlijk een heel andere manier van voetballen. Je kan je niet simpel afduwen en dat zal morgen wel wennen zjn voor enkele spelers", aldus Vanhaezebrouck op de website van de club.

Alles bij elkaar genomen verwacht hij zich dus aan een moeilijke partij en zal de Gent-trainer tevreden zijn als Gent zich staande kan houden in Noorwegen: "Vooraf zeg ik dat we met een punt kunnen leven, het zal stevig worden", besluit hij.