Kevin De Bruyne vindt dat Erling Haaland 'nog kan verbeteren'

Erling Haaland heeft een verschroeiende start van het seizoen gehad. Zijn verstandhouding met Kevin De Bruyne is, niet verwonderlijk, uitstekend. Maar de Rode Duivel...ziet ruimte voor verbetering in Haaland.

Kan Erling Haaland...beter worden? De Noor heeft aan het begin van het seizoen 12 goals in 8 wedstrijden en begon in de Champions League met twee goals. Haaland is een echte doelpuntenmachine, maar is pas 22 jaar oud.

Op zijn positie is er progressie mogelijk tot zijn dertigste. Kevin De Bruyne is zich hiervan bewust: "De manier waarop hij zich aan ons heeft aangepast is uitstekend, maar ik geloof dat er naast de gescoorde doelpunten ook een andere kant aan het spel is", zegt hij aan de Daily Mail

"Ik denk dat hij meer tijd nodig heeft om zich hieraan aan te passen. Het maakt alles nog spannender: als hij zich kan aanpassen aan onze manier van spelen, gaat zijn niveau nog meer omhoog! Zijn debuut is perfect"

Ook Guardiola onder de indruk

"Zijn cijfers in zijn carrière, ook bij vorige clubs, zijn ongeloofelijk. Hij heeft een ongeloofelijke neus voor goals. De cijfers spreken voor zich. Het zijn niet alleen deze twee goals (tegen Sevilla), hij is er altijd. Je hebt altijd het gevoel alsof hij er meer kan scoren."