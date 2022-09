Custovic met KV Kortrijk tegen KV Mechelen: Wat met de twee nieuwkomers?

Zaterdag geeft KV Kortrijk in eigen huis KV Mechelen partij. Na de zege tegen Eupen wil kersvers trainer Adnan Custovic opnieuw winnen.

“Mechelen is altijd moeilijk. Het wordt zowel thuis als uit fel gesteund door zijn supporters, maar ik weet dat die van ons zich ook kunnen laten horen”, weet Custovic te vertellen op de website van de club.

“Na de zege in Eupen wil ik doorgaan met een nieuwe overwinning. Het zou de eerste thuis zijn dit seizoen, maar het wordt niet eenvoudig. Toch heb ik alle vertrouwen in mijn spelersgroep die de voorbije dagen voorbeeldig heeft getraind. Na Mechelen komen drie zware tegenstanders, maar ik heb vertrouwen in mijn spelers: ook daar kunnen zij punten pakken.”

Ondertussen is er nieuws over de twee nieuwkomers. De Bosniër Stjepan Loncar trainde donderdagvoormiddag al een eerste keer mee. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen en bekerwinnaar Ferencvaros.

Hij trad in de voetsporen van zijn vader Robert Loncar die zelf Europees speelde met het Bosnische Siroki Brujeg, de club waar ook Stjepan debuteerde. Later speelde de KVK-nieuwkomer voor het Kroatische Rijeka en vorig seizoen bij Ferencvaros waarvoor nu ex-KVK’er Xavier Mercier uitkomt.

“Toen de directie mijn mening vroeg over hem, heb ik positief geantwoord: ik ken hem van bij de nationale ploeg van Bosnië waar ik assistent-bondscoach was. Hij is een ervaren ‘acht’, een sterke box-to-box-speler met een super linker. Hij lijkt me fit. Of hij al zal spelen? Er is een mogelijkheid.”

De laatste nieuwkomer, de Oekraiener Oleksii Sych, wordt eerstdaags vanuit de Poolse hoofdstad Warschau verwacht. “Hij is een pittige, snelle rechtsachter. Hij zal er allicht al bij zijn om zaterdagnamiddag zijn nieuwe ploeg aan het werk te zien.”