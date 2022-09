Dimitri de Condé trekt bij Racing Genk al conclusies over Wouter Vrancken

Het seizoen is nog maar goed en wel begonnen, maar Head of Football Dimitri de Condé wil al drastisch ingrijpen.

Bij KRC Genk zijn ze enorm tevreden met de komst van Wouter Vrancken en daarom wil de club een engagement met hem aangaan op lange termijn, zo laat Head of Football Dimitri de Condé weten aan Het Belang van Limburg.

“Ik heb een uitstekend gevoel bij de werking van onze huidige technische staf. Er is een heel goeie klik met zowel de spelersgroep als de rest van de club. Dat is cruciaal bij het nastreven van sportief succes. Ik sta dicht bij de spelersgroep en hoor niets dan positieve signalen. Heel belangrijk: ook van de spelers die momenteel niet of weinig aan spelen toekomen”, klinkt het.

Ook de goede wisselwerking tussen het A-elftal en Jong Genk speelt mee in die beslissing. “Bovendien past Wouters visie perfect bij die van KRC Genk, waardoor de kloof tussen jeugd en het eerste elftal automatisch een stuk kleiner wordt. Dat merk je ook aan de nauwe manier waarop de eerste ploeg en Jong Genk met mekaar aansluiten, op zich helemaal geen makkelijk verhaal. Tenslotte zie je dit goeie gevoel ook weerspiegeld op het veld, zowel in de resultaten als de manier van voetballen.”

Wouter Vrancken mag dus snel een nieuw contractvoorstel verwachten dat hem langer en aan betere voorwaarden aan de club zal binden. “Duidelijkheid zorgt voor rust. Op goeie én op moeilijkere momenten”, voegt De Condé er nog aan toe.