Duranville, de konijnenpoot van Felice Mazzu: "Dat hij ambitieus is? Dat is goed. Hij is een echt wapen voor ons"

Iedereen die hem vooraf nog niet aan het werk gezien heeft, zal nu wel overtuigd zijn dat Julien Duranville zijn bijnaam niet gestolen heeft. Tegen Silkeborg zorgde hij alweer voor de beslissende actie door achter een verloren gewaande bal aan te gaan. Onbereikbaar, behalve voor L'Eclair.

Iedereen was al aan het mopperen op Murillo. Waarom hij die diepe bal niet wat preciezer kon geven. Maar wij trainen natuurlijk niet samen met Duranville en dan mag je blijkbaar al wat harder tegen die bal trappen. De 16-jarige haalt het toch nog. Hij versierde zelfs een penalty. "We weten dat hij met elke voet even goed is, maar zijn tegenstander blijkbaar niet", lachte Fabio Silva.

Felice Mazzu zag hem voor de tweede match op rij punten uit de brand slepen voor hem. "Als de tegenstander moe wordt, kan hij met zijn snelheid hen pijn doen", knikte de coach. "Hij creëert mogelijkheden voor de ploeg. Dat hij nu zo snel beslissend is, is goed voor de groep, goed voor hem en goed voor de toekomst."

Duranville mocht in steun van Fabio Silva invallen, dus niet op de flank. "Niet omdat ik geen vertrouwen heb in zijn verdedigende kwaliteiten", zei Mazzu nog. "Maar daar speelt hij bij de U23 ook. Ik wou hem in dezelfde positie neerzetten."

Intussen onthulde mama Duranville al dat Roberto Martinez met hem gesproken heeft. En dat hij het WK als doel heeft gezet. "Het is goed om ambitieus te zijn", vindt Mazzu. "Maar er zullen misschien moeilijkere momenten komen. Maar 't is een jongen met een goeie kop op zijn schouders."