Overmars is héél kritisch voor zichzelf: "Dat is een aandachtspunt voor de volgende transferperiode"

Marc Overmars maakte van zijn eerste mercato als sportief directeur van Antwerp FC gebruik om de kern te versterken. Dus ziet de Nederlander een mankement in de kern. "Dat is een aandachtspunt voor de volgende transferperiode."

Marc Overmars zorgde voor een ware metamorfose van de Great Old. Maar liefst zeventien spelers werden naar de uitgang begeleid, terwijl de Nederlander negen nieuwe heerschappen naar de Bosuil loodste.

“En toch vind ik dat we niet de vleugels hebben die iets kan betekenen op pure snelheid”, verrast Marc Overmars op de webstek van het stamnummer één. Opvallend: met Anthony Valencia, Arbnor Muja en Calvin Stengs haalde Overmars nochtans versterking voor de flanken.

We missen Michel-Ange Balikwisha

“Het is een aandachtspunt voor de volgende transferperiode”, besluit de sportief directeur. “Ik merk het vooral door het feit dat Michel-Ange Balikwisha in de lappenmand ligt. Ik heb al gezien dat we hem missen.”