De nieuwe club van Faiz Selemani is bekend en een transfer is nakend

Adnan Custovic had tijdens de persconferentie al aangegeven dat Faiz Selemani binnenkort KV Kortrijk zal verlaten, maar wou niet meedelen naar welke club. Dit is nu bekend.

De aanvaller van KV Kortrijk kan een contract tekenen voor 4 seizoen bij de Egyptische topclub Al Ahly. Beide clubs zijn in vergevorderde onderhandeling en een akkoord is dan ook nakend.

Al Ahly zal wel stevig in de buidel moeten tasten want Selemani heeft nog een contract tot medio 2025 bij KV Kortrijk. In de zomer van 2019 kwam hij aan in het Guldensporenstadion om vervolgens 79 keer in actie te komen en daarin 25 maal te scoren en 15 assists voor te schotelen.