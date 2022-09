Johan Boskamp blij met Europese 10 op 12 van Belgische ploegen: "Maar het voetbal..."

De Belgische ploegen deden het deze week goed in Europa. Club, Anderlecht en Union wonnen, AA Gent pakte een gelijkspel.

Analist Johan Boskamp zag dat de resultaten schitterend waren. “Maar het voetbal? Ik denk niet dat er veel neutrale voetballiefhebbers zijn die de wedstrijd tussen Club Brugge en Leverkusen hebben uitgekeken”, vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Allemaal weggezapt. Brugge is na de rust bijna niet meer aan de bal geweest. Maar ze winnen wel en daar draait het om. Hetzelfde geldt voor Anderlecht. Het was niet om aan te gluren tegen Silkeborg, maar die drie punten pakken ze hen niet meer af.”

Slecht spelen en toch winnen, dat heeft Boskamp nog niet vaak gezien van de Belgische ploegen in Europa. “Maar als ze goed spelen en toch verliezen lopen we ook allemaal te zeiken Of niet soms? Union heeft het natuurlijk wel hartstikke goed gedaan in Berlijn. En over Molde kan je lacherig doen, maar dat is echt een goeie ploeg hoor. Met een nul-nulletje mogen ze bij Gent tevreden zijn. Allemaal goeie resultaten, maar voetballend bleef ik op mijn honger zitten.”