Jurgen Ekkelenkamp over afgesprongen deal met Club Brugge: "Je moet niet alles geloven"

Jurgen Ekkelenkamp toonde zich al als een stevige meerwaarde voor Antwerp, maar leek initieel naar Club Brugge te trekken.

Voor Jurgen Ekkelenkamp is zijn transfer naar The Great Old niet gelopen zoals die in de media uitgelegd wordt. “Ik had gewoon twee opties en heb voor Antwerp gekozen”, vertelt de Nederlander aan Het Nieuwsblad.

In de pers was te horen dat de deal met Club Brugge rond was. “Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat zij dachten. Ik had nog niks getekend en ook een mondeling akkoord was er nog niet. Ik werd wakker en ineens zag ik veel berichten over mij, maar je moet niet altijd alles geloven.”

De interesse van The Great Old was er al veel langer. “Antwerp had zich sowieso ook al heel vroeg gemeld. Het is niet zo dat Antwerp pas die ene dag is komen aankloppen. Verder wil ik eigenlijk niet veel over Club Brugge praten. Ik voelde hier gewoon heel veel vertrouwen van Mark van Bommel en Marc Overmars.”