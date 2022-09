'Noa Lang krijgt in januari nieuwe kans voor dezelfde transfer'

Noa Lang kondigde al maanden aan dat hij Club Brugge zou verlaten tijdens de zomermercato, maar zover is het niet gekomen.

Noa Lang verklaarde in een interview al voor de competitie helemaal gespeeld was dat hij aan zijn laatste matchen bij Club Brugge bezig was.

Er was de nodige interesse, maar echt concreet werd het niet. Toen hij in augustus geblesseerd uitviel, leek een zomertransfer helemaal uitgesloten.

Ondertussen meldt Calciomercato echter dat de kans groot is dat Noa Lang tijdens de wintertransferperiode opnieuw kans maakt op een transfer naar AC Milan.

Daarvoor zal Lang snel fit moeten geraken, want met de grote break door het WK in Qatar zal er niet veel tijd meer zijn om zichzelf in de kijker te spelen.