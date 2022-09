KV Kortrijk kan al zeven maanden thuis niet winnen: "Het doet pijn"

Ook tegen KV Mechelen lukte het voor KV Kortrijk niet om thuis te winnen, en zo blijft het al zeven maanden wachten op een thuiszege.

Het wil maar niet lukken voor KV Kortrijk in het Guldensporenstadion. Het verloor dit seizoen al drie keer in eigen huis en speelde gelijk tegen STVV. Ook tegen KV Mechelen werd verloren met 1-4. Didier Lamkel Zé zorgde met een penalty voor de eerste thuisgoal dit seizoen.

Ook Dylan Mbayo, die inviel na de rust, weet dat het beter moet in eigen huis. "Natuurlijk doet het pijn dat we thuis nog niet hebben kunnen winnen. We doen er als spelersgroep alles aan om daar verandering in te brengen. Aan onze supporters zal het zeker niet liggen. Zij steunden ons zoals we het van hen gewoon zijn", zei Mbayo.