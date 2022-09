Roman Yaremchuk keert met Club Brugge terug naar Portugal: "Of ik mij daar extra wil tonen? Ach, neen"

Roman Yaremchuk maakte deze zomer de overstap van Benfica naar Club Brugge. Met zijn nieuwe broodheer keert hij deze week terug naar Portugal om FC Porto te bekampen. Voor extra druk zorgt dit niet.

Roman Yaremchuk heeft zich al getoond bij Club Brugge. De recordaankoop kwam al tot scoren en gaf twee assists in twee competitiewedstrijden. Tel daar bij dat hij slechts 101 minuten op het veld stond. Tot voor twee weken was Yaremchuk nog actief in Portugal. Nu keert hij met Club Brugge terug. Voor extra druk zorgt dit alvast niet. “Of ik mij daar extra wil tonen? Ach, neen. Ik wil gewoon mijn job doen en scoren”, aldus Yaremchuk. “Ik heb er een leuke tijd gehad: spelen bij Benfica was een ervaring. Maar nu wil ik mijn job doen bij Club”, legde hij uit tegenover Het Nieuwsblad.

De volledige verhuis naar België is nog niet afgerond, maar zijn integratie verliep al wel vlot. Zijn vriendin zou binnen een tijdje naar België afzakken. “Mijn integratie is hier vlot verlopen: veel jongens kende ik al van vroeger”, klinkt het. “Mijn ploegmaats hebben mij heel goed geholpen. Mijn partner is nu nog in Portugal: daar moet het één en ander nog geregeld worden.”