Custovic hoopt pijnlijke statistiek snel te verbreken, maar krijgt Anderlecht, Antwerp en Genk voor de kiezen nu

Bij KV Kortrijk wachten ze nu al zeven maanden op een thuisoverwinning. Een pijnlijjke statistiek, die ook tegen KV Mechelen niet verbroken kon worden. Nieuwe trainer Adnan Custovic ziet nog veel werk.

"Nochtans hadden we een goeie trainingsweek en ik dacht dat er tegen KV Mechelen wel wat te doen viel", aldus Custovic. "Het is spijtig van dat vroeg tegendoelpunt in de tweede helft, want ik had het gevoel dat we iets konden doen. Een weggevertje, net als de vierde tegengoal. We moeten nog veel werken, maar ik geloof in goede resultaten."

Maar die zeven maanden zonder thuisoverwinning beginnen stilaan wel pijn te doen bij de supporters. "Het is jammer, maar soms speel je thuis ook goede wedstrijden en verlies je die. Dat is voetbal. Nu moeten we focussen op wat er nog komt. Anderlecht, Antwerp en Genk zijn lastige tegenstanders. Wel beschikken we over het voordeel dat zij het spel zullen moeten maken tegen ons, want zij zijn de sterkere van de twee."