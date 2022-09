English Football League gaat opnieuw van start

Over de Premier League is nog geen uitsluitsel, maar in de English Football League wordt er vanaf dinsdag opnieuw gevoetbald.

Door het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II werd al het voetbal vorig weekend uitgesteld. Normaal zou dat voor een periode van tien dagen zijn. De regering liet echter weten dat de sportfederaties zelf konden beslissen hoe lang ze hun activiteiten schorsten. In de English Football League, de drie reeksen onder de Premier League, wordt er vanaf dinsdag opnieuw gespeeld. De spelers dragen rouwbanden en de vlaggen hangen halfstok. Dinsdag zijn zes Championship-wedstrijden voorzien en in de League One en League Two wordt een volledige speeldag afgewerkt. Woensdag staan nog eens zes Championship-matchen op het programma.