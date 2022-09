RSCA Futures had karrevracht kansen tegen Club NXT: "Bewezen dat ik klaar ben voor een basisplaats"

De RSCA Futures speelden een sterke match tegen Club NXT, maar vergaten het af te maken. Nochtans hadden ze daarvoor genoeg kansen. Nils De Wilde, de eerste keer in de basis, had er ook een paar: "Het had de kers op de taart geweest."

De middenvelder mocht dit seizoen al elke keer invallen, maar een basisplaats zat er pas in op speeldag vijf. Vorig seizoen nam Vincent Kompany hem al mee naar een bekermatch en mocht hij een paar keer meetrainen met de A-ploeg. Maar normaal zitten er ook meer jongens van het A-elftal in de selectie.

"Ja, ik was wat ontgoocheld dat ik nog niet in de basis stond", gaf hij eerlijk toe. "Ik neem de coach niets kwalijk hoor, maar tegen Club NXT bewees ik nu toch dat ik er klaar voor ben. Ik ben wel tevreden over mijn match, maar ik had ook moeten scoren. Die kopbal op de lat was spijtig. Die matchen in 1B zijn geweldig. Ik kijk ernaar uit om tegen Lierse te spelen, want dat stadion zal goed vol zitten. Net als in de derby tegen RWDM."

De 19-jarige middenvelder moest wel als winger aan de bak tegen Club. Maar dat maakt hem allemaal niet uit. "Ik speelde eerder voor Dendermonde, Hamme en Lokeren. Als jeugdspeler bij Lokeren maakte ik de bekerfinale mee in dit stadion en nu speel ik hier zelf. Da's genieten. Al hadden we wel moeten winnen."