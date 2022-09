Professional Refereeing Department verduidelijkt drie strafschoppen van afgelopen speeldag

Afgelopen weekend waren er in de Jupiler Pro League enkele VAR-interventies voor handsbal.

De Professional Refereeing Departement verduidelijkt op de website van de voetbalbond elke week een aantal fases van de voorbije speeldag. Deze week zijn er niet minder dan drie strafschoppen die er kwamen na een VAR-interventie waarbij er de nodige uitleg verschaft wordt.

Tijdens STVV-Standard kreeg Merveille Bokadi van de bezoekers de bal tegen de arm. “De VAR vraagt een on field review en na het bekijken van de beelden geeft de scheidsrechter een strafschop aan STVV omdat de arm van Standard-speler Merveille Bokadi weg is van het lichaam en hij daardoor zijn lichaam breder maakt. Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de VAR en de eindbeslissing van de scheidsrechter”, klinkt het.

Ook in KV Kortrijk KV Mechelen kwam er een strafschop, toen Stjepan Loncar de bal tegen de arm van Jordi Vanlerberghe trapte. “De VAR gaat over tot een on field review en de scheidsrechter besluit na het zien van de beelden om een strafschop toe te kennen aan KV Kortrijk. Een terechte VAR-interventie en strafschop volgens het Professional Refereeing Department.”

Tot slot was er ook een VAR-interventie in OHL-Charleroi, een goed kwartier voor tijd. “Bij een aanval van Charleroi wordt de bal in het strafschopgebied getrapt naar Charleroi-speler Daan Heymans. OHL-verdediger Hamza Mendyl wil de bal spelen, maar is te laat en raakt met de rechtervoet de heup van de OHL-speler”, klinkt het.

“De scheidsrechter laat verder spelen en geeft doeltrap. De VAR vraagt de scheidsrechter om de beelden te bekijken en die besluit om een strafschop toe te kennen aan Charleroi. Een terechte VAR-interventie en eindbeslissing van de scheidsrechter.”