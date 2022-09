Wouter Vandenhaute komt met wake-upcall bij RSC Anderlecht

De voorzitter van RSC Anderlecht is maandag kort voor de middag langsgekomen bij de spelerskern van paarswit.

Volgens Het Nieuwsblad kwam Wouter Vandenhaute even langs voor een korte wake-upcall bij de spelersgroep.

“Wie bij Anderlecht voetbalt, kan het zich niet permitteren zo flets te voetballen als de voorbije wedstrijden. Het geloof in het team is er nog, maar het elftal moet zich scherper presenteren”, schrijft de krant over de speech van de voorzitter.

Vandenhaute benadrukte de spelers dat Play-off 1 absoluut moet gehaald worden. Felice Mazzu zou nog altijd niet in vraag gesteld worden, zo voegt de krant er ook aan toe.