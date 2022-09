Gustaf Nilsson waarschuwt voor zijn landgenoten: "Spelen in de diepte"

Union geeft donderdagavond Malmö partij in de Europa League. Voor Nillson geen onbekende tegenstander.

De Zweedse aanvaller van Union speelde in het verleden al met Falkenberg en Hacken tegen Malmö en weet dus waaraan hij zich mag verwachten in de Europa League.

“Het is een heel sterke ploeg en zal dat ook donderdag zijn. Ze beschikken over goeie spelers die in de diepte kunnen spelen. Het is al lang een van de beste Zweedse teams. Tegen hen spelen is altijd lastig maar we hebben zeker geen schrik van hen”, klinkt het.

“Het uitzicht op Europees voetbal was een van de belangrijkste zaken die mij overtuigden voor Union te kiezen. Maar de kwaliteit in het spel en de opstelling met twee aanvallers waren dat ook. Union is een fantastische club, naar het beeld van zijn supporters. Mijn eerste indruk is echt positief.”