🎥 On fire! Alexis Saelemaekers scoort voor de tweede opeenvolgende week in de Champions League

Alexis Saelemaekers weet voor de tweede wedstrijd op rij te prikken bij AC Milan in de Champions League.

Vorige week zorgde Alexis Saelemaekers met een doelpunt voor een 1-1-gelijkspel op het veld van RB Salzburg in de Champions League. Vandaag komt AC Milan voor de tweede keer in actie in de Champions League dit seizoen. Opnieuw weet de Belg de netten te doen trillen. Een voorzet van Leao kopt hij hard in doel en zo zette hij Dinamo Zagreb op een 2-0 achterstand.

In de Champions League staat Saelemaekers nu al voor de tweede keer op rij aan de aftrap, en met succes. Echter blijft in de Serie A zijn rol voorlopig nog beperkt tot invaller. In de competitie wist hij dit seizoen ook nog niet te scoren. Wel gaf hij er één assist.