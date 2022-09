Gent krijgt de Ghelamco Arena bijlange niet meer gevuld: "Vooral gezinnen haken af door crisis"

De Ghelamco Arena heeft 20.000 plaatsen, maar kon dit seizoen nog geen enkele keer helemaal gevuld worden. Zowel in de competitie als Europees zijn de cijfers niet goed te noemen.

''Na de titel krijg je een boost. Maar daar is nooit een verlengstuk aan gebreid", legt Filip Raes van de Supportersfederatie uit bij HLN. ''AA Gent was een hype die weer gaan liggen is."

Door corona haakten er velen af. En ook Europees kan de club zijn supporters niet overtuigen, ondanks dat een mini-abonnement slechts 30 euro kost. ''Ik hoor vaak dat dit geen mooie affiches zijn. Maar vorig jaar speelden we ook Conference League en hadden we 10.000 mini- abonnementen. De huidige cijfers zijn bedroevend. De fans zijn o zo moeilijk over de brug te krijgen."

Maar de huidige maatschappelijke situatie speelt natuurlijk ook zijn rol. Een abonnement kost al gauw 320 euro. ''De energiecrisis is de voornaamste reden. Mensen kijken meer dan ooit naar hun portefeuille. De verhoogde abonnementsprijzen hakken er ook op in. Vooral de gezinnen haken af. Als je samen met je vrouw en twee kinderen een abonnement neemt, zit je snel aan duizend euro."