Zetterberg komt met héél leuke anekdote van Mister Michel op de proppen: "En hij vroeg het elke dag, hé. Tot ik het twee jaar later deed"

De paars-witte familie rouwt om het overlijden van Michel Verschueren. Ieder icoon van RSC Anderlecht heeft dan ook warme herinneringen aan de voormalige manager. Pär Zetterberg komt zelfs met een leuke anekdote op de proppen.

“Ik tekende mijn eerste profcontract in het bureau van Mister Michel”, aldus Pär Zetterberg in Het Laatste Nieuws. “Ik kan me die dag nog altijd herinneren. Voor Michel was het belangrijk hoe je er als speler van RSC Anderlecht uit zag, op en naast het veld. Wel, ik had in die tijd lange haren en een oorring.”

Voor de Zilveren Vos was dat niét een type waarmee paars-wit moest worden geassocieerd. “Hij stelde toen meteen voor om mijn haar te knippen en mijn oorring uit te doen. En hij herhaalde dat elke dag, hé. (lacht) Twee jaar later heb ik uiteindelijk zijn wens ingewilligd. Dan was hij content. Anderlecht was gewoon alles voor hem.”