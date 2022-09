Roberto Martinez komt met verklaring over selectie van Jason Denayer

Roberto Martinez maakte zopas zijn selectie voor de komende twee wedstrijden in de Nations League bekend.

Eén van de verrassingen in de selectie is Jason Denayer. Hij zit zonder club sinds hij zijn contract eind juni niet verlengde bij het Franse Lyon.

Volgens de laatste geruchten zou Denayer in onderhandeling zijn met Wolverhampton, maar ook daar blijft een deal blijkbaar bijzonder moeilijk om sluiten.

Bondscoach Roberto Martinez liet in ieder geval weten dat hij Denayer niet zal laten spelen. “Denayer traint nu zonder de discipline van een ploeg. Maar als je niet speelt voor je club, kan je niet voor de nationale ploeg spelen”, was Martinez duidelijk.

De bondscoach heeft dan ook andere plannen met de Rode Duivel. “Ik heb hem er vooral bijgehaald om te zien wat zijn toestand is, want in het verleden is hij wel een belangrijke speler geweest voor ons.”

"Jason was erbij in 7 van de 8 matchen kwalificatiematchen voor het WK. Hij is een prominente speler voor ons. Ook al zal hij niet spelen tegen Nederland en Wales, het is belangrijk dat we Jason nu de kans geven om zo goed mogelijk mee te dingen naar een plaats in de WK-selectie."