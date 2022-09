Carl Hoefkens laat zich uit over mogelijke nieuwe rotatie en match op Standard: "Of ik ga juichen? Neen"

Tegen Seraing kregen heel wat basisspelers rust bij Club Brugge. Of dat tegen Standard opnieuw het geval zal zijn? Dat is nog maar zeer de vraag.

De match tegen Seraing kwam midden tussen twee heel belangrijke wedstrijden, ondertussen is dat luik alweer afgesloten.

En met na volgende week ook een interlandbreak voor de deur moeten er niet per se opnieuw heel wat nieuwe spelers tussen de lijnen tegen Standard.

Invallers

"Mijn invallers presteerden heel goed in Porto en dat vond ik in Seraing ook. We hebben veel spelers die het niveau niet naar beneden laten gaan", aldus Hoefkens op een persconferentie vooraf in Het Laatste Nieuws.

Hij laat het dus nog wat in het midden. Juichen gaat hij alvast ook zondag niet doen: "Absoluut niet. Er is te veel heisa rond geweest. Ik doe dit al het hele seizoen, en toen werd er niets over gezegd of geschreven. Na die 0-4 valt dat extra op, maar ik heb het nooit anders gedaan."