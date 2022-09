Mbaye Leye is duidelijk na 5 op 24: "Daar moet je ook rekening mee houden"

Zulte Waregem heeft na een 5 op 24 dringend punten nodig, zoveel is ondertussen toch wel duidelijk aan het worden. Dat beseft ook Mbaye Leye.

"Ook in de eerste helft tegen Gent hadden we mogelijkheden, maar de laatste pass ontbrak om gevaarlijk te zijn. We doen goed mee in het spel en het staat goed, maar we slikken goals op stilstaande fases", aldus Leye na de partij.

Verder werken

"Het was een logische zege voor Gent op basis van de tweede helft, wij moeten nu gewoon verder werken. Dat is de enige oplossing."

Met 5 op 24 staat Essevee gedeeld laatste: "Maar ik voel nog geen druk. Ons programma was niet makkelijk tot dusver, daar moet je ook rekening mee houden."