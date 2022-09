Olivier Deschacht ziet bij Anderlecht vooral een probleem van creativiteit en zou niet van systeem veranderen

Anderlecht staat na 8 speeldagen 9e in de Jupiler Pro League. Anderlech-icoon Olivier Deschacht gaf bij Het Nieuwsblad zijn mening over de afgelopen weken.

Na 8 speeldagen heeft Anderlecht nog maar 12 doelpunten gemaakt. Er zijn maar 7 ploegen die slechter doen. Olivier Deschacht ziet vooral een gebrek aan creativiteit als het probleem. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat het veld vol creatieve spelers loopt, maar dat ze niet creatief zijn. Misschien is het wel het vertrouwen.

Deschacht vindt ook dat ze allemaal de bal in de voeten willen hebben. Niemand loopt echt diep. Daarom vindt Deschacht dat er voorin een snelle spits moet zijn die ook nog eens diep loopt. Hij denkt aan Benito Raman. Toch als die in vorm is.

3-5-2

Links en rechts werd er al geopperd om van systeem te veranderen. Deschacht vindt dat de 3-5-2 moet behouden blijven. Een driemansdefensie ligt Anderlecht volgens hem het beste. Deschacht denkt dat Jan Vertonghen liever met 3 man achterin speelt. Deschacht ziet Zeno Debast ontbolsteren en Wesley Hoedt weer beter worden. Bij Hoedt komt dat volgens Deschacht omdat hij gecoacht wordt. Hij vindt hem dan beter.

Daarnaast zijn er nog de wingbacks Francis Amuzu en Amir Murillo. Volgens Deschacht zijn die perfect om de hele flank voor hun rekening te nemen.