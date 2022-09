Veel lof voor goudhaantje Club Brugge: "Kan hele grote worden" en "Sowieso erg professioneel en nederig"

Dinsdag werd Antonio Nusa de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League, donderdag kreeg hij een contractverlenging tot 2025 bij Club Brugge.

Nusa kwam in 2021 over van Stabaek. Vorig seizoen speelde hij bij de beloften en maakte hij daar indruk. Dit seizoen kreeg hij zijn kans bij de A-ploeg.

Nooit klagen

Hij bedankte daarvoor al met een assist in de Jupiler Pro League en met een doelpunt in de Champions League. "De weg is nog lang, maar hij kan een hele grote worden", was Simon Mignolet meteen duidelijk.

Ook ex-Bruggespits Rune Lange is fan in Het Laatste Nieuws: "Noorse talenten zijn sowieso heel professioneel. Ze klagen nooit. Nusa is bovendien heel nederig. Hij denkt niet groot, doet gewoon zijn werk."